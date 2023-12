Indonesia: studenti fanno irruzione in un centro di accoglienza per forzare rimpatrio rohingya (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi abbiamo dato una mano, e ora siamo sopraffatti", ha dichiarato all'inizio di questo mese Mohammad Mahfud MD, ministro coordinatore indonesiano per gli affari politici, legali e di sicurezza. "Discuteremo su come rimpatriarli nel loro Paese attraverso l'Onu”. Il fenomeno, per la verità ha avuto sinora una portata piuttosto limitata: tra novembre e l'inizio di questo mese sarebbero arrivati via mare in Indonesia circa 1.500 Rohingya, secondo quanto riferito dai media, anche se quasi un migliaio tra loro è sbarcato nell'arco di appena una settimana. Il vicepresidente indonesiano Ma'ruf Amin ha proposto in risposta alle polemiche una soluzione differente: trasferire i Rohingya su un'isola vicino a Singapore dove il governo indonesiano aveva ospitato rifugiati vietnamiti fuggiti dal loro Paese negli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso. (Fim)