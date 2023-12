Messico-Usa: Blinken incontra Obrador, sollecita intervento per frenare i flussi migratori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gran numero di attraversamenti illegali del confine – una media di 10mila al giorno nelle ultime settimane - ha costretto gli ufficiali di frontiera statunitensi a chiudere temporaneamente diversi attraversamenti ferroviari in Texas e il valico di Lukeville, in Arizona. Il provvedimento temporaneo ha ostacolato gli scambi commerciali e le attività economiche transfrontaliere. Ieri Alicia Bárcena Ibarra, segretario degli Affari esteri del Messico, ha dichiarato che "la riapertura dei valichi di frontiera è una priorità” per Città del Messico. Prima dell’incontro con Blinken, ieri, il presidente messicano Obrador ha dichiarato che gli Usa dovrebbero fare di più per sostenere l’America Latina, “anziché erigere barriere e recinti in filo spinato lungo i fiumi, o pensare di erigere muri”. Il capo dello Stato ha aggiunto che il tema dell’immigrazione illegale sarà al centro della campagna per le elezioni presidenziali statunitensi in programma il prossimo anno. All’incontro di ieri con Obrador hanno preso parte anche il segretario della Sicurezza interna Usa, Alejandro N. Mayorkas, e Liz Sherwood-Randall, consulente della Casa Bianca per la sicurezza interna. Proprio in concomitanza con l’incontro, funzionari messicani hanno iniziato a rimuovere un accampamento illegale di migranti sulle sponde del fiume Rio Grande, al confine tra Messico e Stati Uniti. (Was)