Germania: von der Leyen, Schaeuble ha fatto tanto di grande

- L'ex ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schaeuble, deceduto il 26 dicembre scorso, “ha fatto tanto di grande per la Germania e l'Europa: molto è noto, altro no”. È quanto afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un contributo per il quotidiano “Bild”. L'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) ricorda il compagno di partito aggiungendo che, quando è entrata in politica, “Schaeuble era già una leggenda, l’architetto dell’unità tedesca”. Durante il primo governo dell'allora cancelliera Angela Merkel (2005-2009) in cui ha servito da ministro dell'Interno, Schaeuble era “l'anziano esperto” che, “fin dal primo giorno, ha dato forma al ritmo e alla disciplina di lavoro” dell'esecutivo. Secondo von der Leyen, lo “sguardo severo” e la “profonda serietà” dell'esponente dei popolari erano “sufficienti a dettare la linea”. Schaeuble era poi “un conservatore nel senso migliore del termine, ha sempre saputo esattamente ciò che voleva conservare: una democrazia viva, un’Europa in cui le persone si sostengono a vicenda, il desiderio di famiglia e figli in un mondo professionale moderno”. Per questi valori, Schaeuble è stato “sempre pronto a rimettere in discussione il vecchio e a intraprendere nuove strade”, da “europeo nel cuore”. (segue) (Geb)