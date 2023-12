Germania: von der Leyen, Schaeuble ha fatto tanto di grande (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro delle Finanze tedesco “incarnava acutezza, visione e fedeltà ai principi” ed era “tagliente” nel dibattito politico, ma “cordiale e rispettoso”. Von der Leyen ricorda di aver avuto “una stretta amicizia” con Schaeuble, accanto a cui si sedeva durante le riunioni di governo “per 12 anni”. In quelle occasioni, l'esponente della Cdu porgeva “silenziosamente” alla futura presidente della Commissione europea “il suo piatto di gamberetti con il suo caratteristico sorriso malizioso”, perché sapeva che ne andava ghiotta. Al riguardo, von der Leyen conclude ricordando che, in caso di disaccordo su questioni politiche, Schaeuble la “minacciava” di portarle via la pietanza, ma “non è mai successo”. (Geb)