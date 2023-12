© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Germania, Frank-Walter Steinmeier, ha disposto i funerali di Stato per l'ex ministro delle Finanze tedesco, Wolfgang Schaeuble, deceduto il 26 dicembre scorso. Come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, non è ancora stata stabilita la data delle esequie dell'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), presidente del Bundestag dal 2017 al 2021. (Geb)