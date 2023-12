Corea del Nord: Kim ordina di accelerare preparativi bellici in vista di un confronto con gli Usa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Kcna” ha sottolineato in particolare il possesso di "mezzi di ricognizione spaziale", riferendosi al lancio del primo satellite spia militare lanciato dalla Corea del Nord lo scorso novembre, e ha dichiarato che Pyongyang "si è posta in modo irremovibile nella posizione di una potenza militare" dopo lo sviluppo di nuove armi strategiche. L'agenzia ha anche menzionato un emendamento costituzionale approvato a settembre istituzionalizzare il percorso di sviluppo di un arsenale nucleare, affermando che l’iniziativa ha posto "una solida base istituzionale e legale per difendere lo Stato, l'orgoglio e gli interessi nazionali". (segue) (Git)