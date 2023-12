Germania: ambasciatore israeliano Prosor mette in guardia da attentati di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore di Israele a Berlino, Ron Prosor, ha messo in guardia da attentati del movimento islamista palestinese Hamas in Germania. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, il diplomatico ha affermato che esponenti del gruppo al potere nella Striscia di Gaza sono arrivati ​​da tempo nel Paese. Prosor ha quindi avvertito: “La Germania deve restare vigile, il terrorismo internazionale si arma costantemente, anche durante le feste”. L'ambasciatore di Israele a Berlino ha poi sottolineato che il divieto di attività di Hamas in Germania non è sufficiente. Secondo Prosor, infatti, le autorità tedesche dovrebbero monitorare meglio gli aiuti destinati ai palestinesi perché “nemmeno un centesimo” delle tasse può essere utilizzato da Hamas per “tunnel” nella Striscia di Gaza, “armi o terrorismo”. (Geb)