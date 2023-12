Germania: copresidente Spd Esken, la Cdu di Merz è estremamente pericolosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione cristiano-democratica (Cdu) del suo presidente, Friedrich Merz, è “estremamente pericolosa” per la coesione sociale e utilizza il linguaggio dei nazionalconservatori di Alternativa per la Germania (Afd). È quanto affermato da Saskia Eske, copresidente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) con Lars Klingbeil, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Esken ha aggiunto che la Cdu di Merz si sta sviluppando in maniera “discutibile”, con dibattiti sull'immigrazione o il reddito di cittadinanza tali da “mettere le persone le une contro le altre”. Secondo la copresidente della Spd, ciò è “estremamente pericoloso per la cultura politica e la coesione sociale” in Germania. Inoltre, “è altrettanto pericoloso” quando la Cdu e l'Unione cristiano-sociale (Csu) introducono nelle discussioni “termini che prima venivano utilizzati esclusivamente da Afd”. Per Esken, la retorica di Merz abbonda di “deragliamenti linguistici”, che costituiscono “un veleno” per la Germania e per la “coesione sociale”. Secondo la presidente della Spd, i popolari, principale partito di opposizione al Bundestag, danneggiano lo Stato con le loro critiche alla politica estera del governo federale, dimostrandosi irresponsabili. In passato, era “un dato di fatto” che esecutivo e opposizione restassero uniti sulle questioni di politica estera. (segue) (Geb)