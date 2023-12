Germania: copresidente Spd Esken, la Cdu di Merz è estremamente pericolosa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al riguardo, Esken ha osservato che “la Cdu sembra aver perso questa parte della nostra cultura politica, nessun governo prima di questo ha dovuto sopportare attacchi così populisti” come quelli dei popolari guidati da Merz “in una situazione di crisi simile”, causata dalla guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina. Esken ha quindi replicato alle critiche della Cdu sottolineando che “i leader di tutto il mondo”, come i presidenti di Stati Uniti e Ucraina Joe Biden e Volodymyr Zelensky, riconoscono come il cancelliere Olaf Scholz sia “al loro fianco, capace di forgiare alleanze internazionali come nessun altro”. La copresidente della Spd ha, infine ribadito la disponibilità della maggioranza a collaborare con i popolari come “opposizione costruttiva”, chiesta ripetutamente da Merz che ha poi ritirato la proposta, tra l'altro sul tema dell'immigrazione. All'opposizione al Bundestag, Af è classificata come sospetta organizzazione estremista di destra dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna della Germania. (Geb)