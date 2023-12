Germania: Sindacato di polizia prevede disordini a Capodanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sindacato di polizia tedesco (Gdp) prevede disordini in Germania a Capodanno, come quelli che si verificarono nella notte del 31 dicembre 2023, e si prepara a massicci interventi delle forze dell'ordine. Intervistato dal quotidiano “Rheinische Post”, il presidente della Gdp Jochen Kopelke ha affermato: “Non sorprende nessuno che quest'anno in molti luoghi a Capodanno vi sia la minaccia di massicci attacchi con petardi contro altri partecipanti alla festa, agenti di polizia e personale sanitario”. Il sindacalista ha aggiunto: “Dopo gli eccessi violenti dell'anno scorso a Berlino, ma anche in numerose località della Ruhr e persino nella pacifica Bonn, tutti sanno che qualcosa è andato storto nella nostra società”. Pertanto, “alla fine dobbiamo reagire”, ha evidenziato Kopelke. A Capodanno, la polizia sarà quindi presente “nei punti caldi” con un “massiccio dispiegamento di personale”, sia in borghese sia in uniforme. L'obiettivo è prevenire il ripetersi delle violenze come quelle avvenute durante il Capodanno scorso. Kopelke ha poi criticato il governo federale per “non aver mantenuto” la questione dei disordini “all'ordine del giorno” e per non aver fornito alla polizia “possibilità di legge” necessarie ad agire contro i soggetti coinvolti. Il presidente della Gdp si è, infine, chiesto perché non sia stato disposto un divieto di vendita dei petardi a Capodanno. (Geb)