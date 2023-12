Giappone: pubblicate nuove fotografie della portaerei leggera Kaga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quarta flottiglia della Forza marittima di autodifesa del Giappone (Jmsdf) ha pubblicato sul proprio profilo X (Twitter) una serie di fotografie della Js Kaga, la portaelicotteri giapponese sottoposta a importanti modifiche strutturali che l’hanno trasformata a tutti gli effetti in una portaerei leggera, da cui in futuro opereranno cacciabombardieri di quinta generazione F-35B. I vasti lavori di modifica della portaelicotteri, effettuati presso un cantiere navale di Japan Marine United Corp. (Jum) nei pressi della Base navale di Kure, sono stati completati nei mesi scorsi, e la nave è attualmente impegnata nella fase di collaudo in mare. Le fotografie mostrano la nuova sezione frontale della nave, che prima aveva una forma trapezoidale: ora il ponte di volo ha una forma squadrata analoga a quella delle navi d’assalto anfibio di classe Wasp e America della Marina militare degli Stati Uniti. Gli interventi strutturali sono assai più estesi di quanto possa apparire: il ponte di volo è stato modificato e rafforzato per consentire il decollo e l’atterraggio di velivoli a decollo corto e atterraggio verticale, come appunto gli F-35B, di cui il Giappone dovrebbe ricevere sei esemplari nel corso del 2024. La nave è stata dotata di nuova segnaletica luminosa e di rivestimenti resistenti al calore, e in un secondo momento verranno apportate modifiche anche agli hangar interni. (segue) (Git)