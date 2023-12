Giappone: pubblicate nuove fotografie della portaerei leggera Kaga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’altra portaelicotteri della stessa classe, la Js Izumo, è attualmente sottoposta al medesimo processo di modifica strutturale. Le due navi, lunghe 248 metri e con un dislocamento di 27mila tonnellate, sono assai più piccole rispetto alle portaerei a propulsione nucleare della Marina militare Usa, ma sono comunque le unità più grandi in dotazione alla Foza marittima giapponese. A novembre, una delegazione della Jmsdf si è recata a Norfolk, in Virginia, per osservare le prove di decollo e appontaggio degli F-35 sulla portaerei britannica Hms Prince of Wales. La Kaga dovrebbe intraprendere esercitazioni analoghe negli Stati Uniti alla fine del prossimo anno. Lockheed Martin ha recentemente ricordato tramite una nota che il Giappone è il principale acquirente internazionale dei cacciabombardieri F-35 nelle loro diverse configurazioni. Il Paese asiatico non operava portaerei dalla fine della Seconda guerra mondiale, in ottemperanza al pacifismo sancito dalla Costituzione post-bellica scritta per il Paese dagli Stati Uniti. Tokyo lavora ormai da anni per emanciparsi dai vincoli istituzionali allo sviluppo delle proprie forze armate, ed è noto che le due portaelicotteri in dotazione alla marina giapponese sono state progettate sin dal principio con l’idea di convertirle a portaerei in un secondo momento, quando il mutato ambiente normativo lo avesse consentito. (Git)