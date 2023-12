Tunisia: annunciati risultati preliminari elezioni locali, 11,84 per cento di affluenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell'Alta autorità indipendente per le elezioni (Isie), Farouk Bouaskar, ha annunciato i risultati preliminari delle elezioni dei consigli comunali che si sono svolte domenica 24 dicembre in Tunisia, durante una conferenza stampa al palazzetto dello Sport di Menzeh, a Tunisi. Il tasso di affluenza che si è fermato all'11,84 per cento, secondo i dati ufficiali. Bouaskar ha spiegato che l'esercizio elettorale ha portato alla vittoria di 1.348 candidati al primo turno, e che si organizzerà un secondo turno entro febbraio in 781 distretti. Nelle circoscrizioni interessate per il secondo turno sono stati registrati 4.194.474 elettori. Il governatorato di Siliana ha registrato il miglior tasso di partecipazione con il 21,58 per cento, mentre a livello di delegazioni, quella di Tamerza nel governatorato di Tozeur, nel sud della Tunisia, ha registrato la migliore affluenza con un tasso del 44,13 per cento degli aventi diritto. È opportuno ricordare che le elezioni dei Consigli locali e regionali in Tunisia costituiscono una fase essenziale per la formazione del Consiglio nazionale delle regioni e dei distretti, la camera alta del sistema parlamentare bicamerale tunisino. Il completamento del Consiglio avverrà nella primavera del 2024 e non oltre il prossimo aprile. Il ritmo della campagna per questo esercizio elettorale è stato lento nella maggior parte dei collegi e quasi inesistente in alcuni di essi, cosa che gli osservatori degli affari elettorali hanno attribuito alle piccole dimensioni degli stessi collegi e alla presenza di un unico candidato in alcuni di essi, nonché alla debolezza del massimale di finanziamento specificato dalla Commissione. (Tut)