Germania: Berlino, estremisti di sinistra rivendicano incendio di fabbrica di calcestruzzo

- Estremisti di sinistra del gruppo Switch Off hanno rivendicato l'incendio di una fabbrica di calcestruzzo dell'azienda per l'edilizia messicana Cemex, avvenuto nella notte a Berlino nel quartiere di Kreuzberg. In un comunicato diffuso sul sito web Indymedia, Switch Off afferma che, ispirato da “una serie di azioni e sabotaggi” contro “il mondo del calcestruzzo in Francia, Belgio e Svizzera”, ha fatto visita all'impianto della Cemex a Kreuzberg. Gli estremisti di sinistra aggiungono che, presso lo stabilimento, hanno incendiato diversi camion per il betonaggio, un nastro trasportatore e un capannone. Come riferisce il quotidiano “Bild”, con la sua azione Switch Off intendeva sia denunciare gli effetti dannosi per il clima della produzione di calcestruzzo sia colpire la Cemex per i suoi progetti in Israele. La polizia ha avviato un'inchiesta per incendio doloso. (Geb)