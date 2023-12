Giappone: ex viceministro Kakizawa arrestato per compravendita di voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex viceministro della Giustizia giapponese Mito Kakizawa è stato arrestato oggi con l’accusa di compravendita di voti nelle elezioni municipali che si sono tenute a Tokyo lo scorso aprile. Il deputato 52enne della Camera dei rappresentanti è sospettato di aver pagato diversi membri dell'assemblea del distretto di Koto, nella capitale, per sostenere un candidato sindaco da lui appoggiato. Fonti vicine alla questione citate dalla stampa giapponese hanno riferito che i pubblici ministeri ritengono che i pagamenti siano stati effettuati per comprare voti. Kakizawa, figlio dell'ex ministro degli Esteri Koji Kakizawa, ha negato le accuse, sostenendo che i soldi sono stati forniti come contributo consueto a metà della campagna elettorale prima delle elezioni dell'assemblea distrettuale, che si sono svolte anch'esse in aprile. Lo scandalo che coinvolge l'ex membro del Partito liberaldemocratico (Pld) giunge in un momento in cui il partito del premier Fumio Kishida è già alle prese con un altro scandalo relativo alla mancata dichiarazione di donazioni elettorali raccolte dal Pld. Kakizawa ha rassegnato le dimissioni da viceministro della Giustizia lo scorso ottobre dopo aver ammesso di aver proposto l'uso di una pubblicità online nella campagna di Kimura, contravvenendo alla legge elettorale.(Git)