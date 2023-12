Giappone: zoo di Kobe rimanda restituzione di un anziano panda alla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno zoo nella città giapponese occidentale di Kobe ha annunciato ieri che ritarderà di un altro anno il ritorno di una esemplare di panda gigante in Cina, per sottoporre l’anziano animale a trattamenti veterinari. Tan Tan è il panda più anziana in Giappone: ha infatti 28 anni, età equivalente a circa 80 anni per l’uomo. L'animale sembra aver perso l'appetito ed è stato meno attivo dall'autunno. Tan Tan è arrivata nello zoo di Oji a Kobe nel 2000 dalla Cina per scopi di riproduzione. Sarebbe dovuta rientrare in Cina nel luglio 2020 al termine del suo contratto di locazione, ma la permanenza si è protratta a causa della pandemia di coronavirus e di una malattia cardiaca legata all'età. Dopo aver discusso con la Cina, lo zoo ha deciso di posticipare il ritorno oltre la fine di questo mese a causa della necessità di continuare controlli e trattamenti, prendendo anche in considerazione i rischi del trasporto. Dal 2022, lo zoo ha evitato di esporre Tan Tan al pubblico a causa delle sue condizioni di salute.(Git)