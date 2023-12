Cina: rimborsi e tagli fiscali hanno superato i 255 miliardi di dollari da gennaio a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rimborsi fiscali, i tagli e la proroga dei versamenti di tasse e imposte attuati in Cina da gennaio a novembre hanno superato i 255 miliardi di dollari. Lo indicano i dati pubblicati dall’Amministrazione statale del fisco. Nel periodo di riferimento, il 61,8 per cento del sostegno fiscale è stato destinato alle micro, piccole e medie imprese, mentre circa il 73,8 per cento a quelle private. Il 41,9 per cento è stato invece destinato all’industria manifatturiera. (Cip)