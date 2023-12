India: "WaPo", governo contro Apple dopo notifiche su hacking di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I messaggi di allerta inviati da Apple a giornalisti indipendenti e politici di opposizione dell’India, in merito a possibili tentativi di attacchi informatici ai loro danni da parte di hacker di Stato, ha innescato una dura reazione da parte delle autorità indiane contro il colosso tecnologico di Cupertino. Lo scrive il quotidiano “Washington Post”, secondo cui funzionari del Partito del popolo indiano (Bjp) del primo ministro Narendra Modi hanno messo pubblicamente in discussione il funzionamento degli algoritmi di sicurezza di Apple, e annunciato l’avvio di una indagine in merito ai prodotti elettronici dell’azienda. Secondo fonti citate dal quotidiano statunitense, funzionari del governo Modi hanno convocato privatamente rappresentanti di Apple, chiedendo loro di “ammorbidire l’impatto politico degli avvertimenti” inviati agli utenti. Nuova Delhi ha convocato anche esperti di sicurezza di Apple dagli Stati Uniti, per poi elaborare “spiegazioni alternative” dei messaggi di allerta ricevuti da giornalisti e oppositori. I rappresentanti di Apple avrebbero difeso i criteri alla base delle notifiche, ma sarebbero rimasti turbati “dagli sforzi del governo indiano di screditare e influenzare” l’azienda. (segue) (Was)