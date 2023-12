Cina: per Pechino i legami con Taiwan “non possono essere recisi”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I legami tra la Cina e Taiwan “non possono essere recisi”. Lo ha dichiarato il portavoce dell’ufficio cinese per gli affari dell’isola, Chen Binhua, ricordando l’assistenza prestata da imprese taiwanesi quali Foxconn, Want Want e Minth Group dopo il terremoto di magnitudo 6.2 che il 18 dicembre ha devastato le province cinesi nord-occidentali di Gansu e Qinghai. Chen ha stimato che le aziende taiwanesi abbiano donato oltre 5,6 milioni di dollari. "Il profondo legame familiare e l'assistenza reciproca tra connazionali sono indistruttibili e inarrestabili”, ha concluso. (Cip)