Indonesia: studenti fanno irruzione in un centro di accoglienza per forzare rimpatrio rohingya

- Un folto gruppo di studenti indonesiani ha fatto irruzione ieri in un centro congressi nella nella città di Banda Aceh che ospitava centinaia di rifugiati rohingya provenienti dal Myanmar, chiedendo la loro immediata deportazione dall’Indonesia. Le immagini dell’incidente hanno fatto il giro del web, innescando dure reazioni internazionali. Le immagini mostrano gli studenti fare irruzione nello spazioso seminterrato del palazzo, dove gruppi di uomini, donne e bambini Rohingya erano seduti a terra e piangevano per la paura. I rohingya sono stati poi portati all’esterno dell’edificio, alcuni portando i loro effetti personali in sacchi di plastica, e trasferiti su camion sotto lo sguardo dei manifestanti. (segue) (Fim)