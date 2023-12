Messico-Usa: Blinken incontra Obrador, sollecita intervento per frenare i flussi migratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Antony J. Blinken e altri alti funzionari statunitensi hanno discusso ieri le “cause fondamentali” del fenomeno migratorio in Nord America con il presidente del Messico Andres Manuel Lopez Obrador, nel tentativo di elaborare una strategia che freni gli attraversamenti illegali al confine meridionale degli Stati Uniti. Lo scrive il quotidiano “New York Times”, ricordando che il presidente Usa Joe Biden ha inviato una delegazione a Città del Messico in un momento particolarmente difficile, dal momento che gli ingressi illegali al confine tra i due Paesi hanno raggiunto numeri record e c'è una crescente pressione sulla Casa Bianca per risolvere, o almeno contenere, una crisi che prosegue sin dall’insediamento di Biden alla presidenza. "Come abbiamo chiarito oggi a Città del Messico, siamo impegnati a collaborare con il Messico per affrontare le sfide comuni, tra cui la gestione di una migrazione irregolare senza precedenti nella regione, la riapertura di porti chiave e la lotta contro il fentanyl illecito e altre droghe sintetiche", ha scritto Blinken in un post su X (Twitter). (segue) (Was)