23 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioREGIONE LAZIO- L’assessore alla Mobilità, ai Trasporti, alla Tutela del Territorio, al Demanio e Patrimonio della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, effettua un sopralluogo per i lavori di ripristino e risagomatura della barriera e delle scogliere del litorale di Ostia Centro, nel tratto tra il Canale dei Pescatori al Pontile di Ostia.Ostia, piazza Magellano (ore 10)VARIE- Il sottosegretario alla Difesa, senatrice Isabella Rauti, incontrerà una rappresentanza di militari impegnati alla Stazione Termini di Roma nell’operazione “Strade Sicure”, accompagnata dal Sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale C.A. Gaetano Zauner e dal Comandante del Raggruppamento Lazio-Abruzzo su base Brigata paracadutisti “Folgore”, Gen B. Massimiliano Mongillo; la visita sarà preceduta da un incontro al comando brigata “Granatieri di Sardegna”, dove verrà fatto un punto di situazione sulle attività in Lazio e Abruzzo.- In occasione della presenza della Commissione Parlamentare sulle Ecomafie presso lo stabilimento di Malagrotta previsto per la mattina di giovedì 28 dicembre, il Comitato Valle Galeria Libera invita tutti i cittadini a un Sit-in per dire BASTA impianti nella Valle Galeria, BASTA altri disastri ambientali e per pretendere l'avvio della riqualificazione del territorio.Appuntamento dalle ore 10 al piazzale di entrata all'impianto di Malagrotta in Via del Casale Lumbroso 495. (Rer)