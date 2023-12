Abruzzo: infruttuoso il voto su nomina nuovo difensore civico regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infruttuoso il voto sulla nomina del nuovo difensore civico regionale durante la seduta del Consiglio regionale di oggi. Dopo cinque votazioni, l'Aula non ha raggiunto i voti utili per l'elezione del candidato e la seduta è stata chiusa per mancanza del numero legale. Il voto è rimandato alla prossima seduta utile. Il Consiglio regionale tornerà a riunirsi domani mattina, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno: Documento di economia e finanza regionale 2024-2026; Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale 2024-2026; Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 della regione Abruzzo (legge di Stabilità regionale 2024); Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. (Gru)