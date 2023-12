Governo: Cdm domani alle 15:30, a odg decreto Milleproroghe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri è convocato domani, giovedì 28 dicembre 2023, alle ore 15:30, a palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno: schema di decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi; schema di decreto legislativo con disposizioni in materia di adempimento collaborativo ai sensi dell’articolo 17 della legge 9 agosto 2023, numero 111; schema di decreto legislativo relativo a disposizioni in materia di contenzioso tributario, ai sensi dell’articolo 19 della legge 9 agosto 2023, numero 111. E' quanto si legge in una nota di palazzo Chigi. (segue) (Com)