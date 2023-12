Ucraina: Usa annunciano nuovo pacchetto di aiuti militari da 250 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno annunciato l'ultimo pacchetto di armi ed equipaggiamenti del 2023 per l'Ucraina. Lo riferisce una nota del Dipartimento di Stato Usa, rilanciando le dichiarazioni del segretario di Stato Antony Blinken. “La nostra assistenza è stata fondamentale per sostenere i nostri partner ucraini mentre difendono il loro Paese e la loro libertà dall’aggressione della Russia”, ha sottolineato Blinken. Il nuovo pacchetto prevede fino a 250 milioni di dollari in armi e attrezzature. Le capacità fornite nel pacchetto odierno includono munizioni per la difesa aerea, componenti del sistema di difesa aerea, munizioni aggiuntive per sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità, munizioni di artiglieria da 155 mm e 105 mm, munizioni anti corazzate e oltre 15 milioni di altre munizioni. “Una coalizione di oltre 50 Paesi continua a fornire un supporto fondamentale alle forze ucraine. È un imperativo che il Congresso agisca rapidamente, il prima possibile, per promuovere i nostri interessi di sicurezza nazionale aiutando l’Ucraina a difendersi e a garantire il suo futuro”, ha concluso Blinken.(Was)