Ue: Rosato (Azione-Per) su Delors, sua eredità idea moderna di Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jacques Delors "ci lascia in eredità l’idea moderna di Europa, che ha saputo vedere all’orizzonte per averla sognata e profondamente desiderata: da socialdemocratico, da sindacalista, da uomo del dialogo in una comunità di Paesi che hanno voluto ricostruire insieme un futuro comune. Quella visione è vera e valida adesso più che mai”. Lo scrive su X (ex Twitter) Ettore Rosato, deputato di Azione-Per-Renew Europe e capogruppo in commissione Esteri alla Camera. (Rin)