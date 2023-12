Medio Oriente: ministro Interno Israele, il tempo della diplomazia con Hezbollah “sta per scadere”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione al confine settentrionale di Israele “deve cambiare” e il tempo per la diplomazia “sta per scadere”. Lo ha dichiarato il ministro israeliano dell’Interno, Benny Gantz, in una conferenza stampa tenuta questa sera. "La situazione al confine settentrionale di Israele richiede un cambiamento", ha detto Gantz. “Se il mondo e il governo libanese non agiranno per impedire che venga aperto il fuoco sugli abitanti del nord di Israele e per allontanare Hezbollah dal confine, allora lo faranno le Forze di difesa israeliane (Idf)", ha aggiunto il ministro ed esponente del Partito di unità nazionale.(Res)