Gaza: muore in combattimento Shaul Greenglick, il potenziale candidato di Israele per Eurovision

- Il cantante Shaul Greenglick, 26 anni, considerato il prossimo candidato israeliano all'Eurovision, è morto in combattimento a Gaza. Ne hanno dato notizia attraverso una nota le Forza di difesa israeliane (Idf), precisando che Greenglick è rimasto ucciso ieri negli scontri con i combattenti di Hamas nel nord della Striscia. Il cantante si era esibito con successo lo scorso 3 dicembre in "Israel's Rising Star", uno spettacolo che seleziona i candidati del Paese per la partecipazione alla manifestazione canora internazionale. Greenglick era stato in precedenza arruolato come riservista nelle Idf e aveva svolto il provino mentre era in congedo temporaneo, vestito con la divisa dell'esercito. Il giovane aveva cantato una ballata popolare e la sua interpretazione gli aveva fatto guadagnare il via libera per il turno successivo del processo di selezione. Secondo quanto riferito sempre dalle Idf, Greenglick ha poi interrotto la sua partecipazione allo spettacolo per tornare a combattere.(Res)