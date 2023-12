Ue: Conte, Delors una voce forte e mai banale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel 2020, nel momento più duro della pandemia, mentre l’Europa rischiava di affogare negli egoismi, Jacques Delors - uno dei primi sostenitori degli eurobond - disse senza mezzi termini: 'La mancanza di solidarietà europea fa correre un pericolo mortale all'Unione europea'. Una voce forte e mai banale, capace di indicare la strada in un momento molto difficile della nostra storia. Con lui se ne va non solo uno dei padri dell'Ue, ma anche un faro per tutti noi in questi tempi così difficili da decifrare". Lo scrive su X (ex Twitter) il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte. (Rin)