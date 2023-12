Usa: migrazioni, nuova “carovana” dal Guatemala impensierisce l’amministrazione Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, alle prese sin dal suo insediamento con la crisi migratoria al confine con il Messico, torna ad affrontare il fenomeno delle “carovane” di migranti provenienti dal Centro America: un gruppo di circa 6mila migranti ha attraversato infatti il confine tra Guatemala e Messico, e si sta dirigendo lentamente verso nord in direzione degli Stati Uniti, suscitando grande clamore mediatico. Il confine tra Stati Uniti e Messico assiste a migliaia di attraversamenti irregolari quotidiani, e le “carovane” sono aggregati di migranti che viaggiano molto lentamente e spesso si dividono prima di raggiungere il confine statunitense: si tratta dunque di un fenomeno di rilievo simbolico e mediatico, più che effettivo, ma che nondimeno ha iniziato a monopolizzare il dibattito pubblico, dominato sino a pochi giorni fa dal tema degli aiuti militari all’Ucraina “congelati” al Congresso proprio dal braccio di ferro tra Repubblicani e Casa Bianca sulla sicurezza del confine meridionale degli Stati Uniti. Proprio le notizie riguardanti la “carovana” di migranti in cammino sul territorio del Messico ha oscurato sul piano mediatico la visita del segretario di Stato Usa Antony Blinken in quel Paese. Il ritorno della questione migratoria al centro del dibattito pubblico – sottolinea il quotidiano “The Hill” – è una brutta notizia per il presidente Biden, in difficoltà in vista delle elezioni presidenziali 2024 proprio a causa delle problematiche relative alla sicurezza dei confini nazionali, oltre che per la sua età avanzata.(Was)