Cina: Lu Lei nominato vice governatore banca centrale

- Lu Lei, un veterano della regolamentazione finanziaria, è stato nominato vice governatore della Banca Popolare Cinese (Pboc). Lo ha riferito tramite una nota il ministero delle Risorse Umane e della Previdenza sociale cinese. Lu, 53 anni, sostituisce Liu Guoqiang, vice governatore della Pboc dal 2018. Lu lascia il suo incarico di vice amministratore dell'Amministrazione statale delle valute esterne (Safe), ruolo che ricopre dal 2017, secondo il ministero. In precedenza, Lu ha ricoperto i ruoli di direttore dell’ufficio per la stabilità finanziaria e dell’ufficio di ricerca della Pboc. Con la nomina di Lu, la banca centrale ha formato un gruppo di leadership guidato dal governatore Pan Gongsheng e da quattro vice: Zhu Hexin, Zhang Qingsong, Xuan Changneng e Lu. Secondo i media cinesi, la nomina è già effettiva da una settimana. Nelle ultime settimane, la Cina ha annunciato una serie di ristrutturazioni dei vertici delle sue agenzie di regolamentazione finanziaria più importanti. Martedì, Fu Wanjun, ex presidente della Banca cinese per l’agricoltura, è stato nominato vicecapo dell'Amministrazione nazionale di regolamentazione finanziaria. A fine novembre, il veterano Zhu Hexin è stato nominato segretario del Partito comunista presso la Safe, nonché vice governatore della banca centrale.(Cip)