Auto: scandalo controlli sicurezza potrebbe costare 700 milioni di dollari a Daihatsu (2)

- La decisione del costruttore rischia di causare danni ingenti a un gran numero di fornitori e concessionari dell’azienda: secondo il quotidiano “Nikkei”, 436 diverse imprese forniscono direttamente componenti a Daihatsu; per 47 di esse - perlopiù piccole e medie imprese - le forniture a Daihatsu rappresentano oltre il 10 per cento del fatturato. Solo in Giappone, 30mila concessionari affiliati e non vendono veicoli prodotti dalla casa automobilistica al centro dello scandalo. Già nei mesi scorsi il costruttore aveva accumulato ritardi nelle spedizioni: l’azienda ha in portafoglio ordini inevasi per 60mila autovetture, e tra queste 12mila non sono state ancora inviate ai concessionari. La scorsa settimana il ministero dei Trasporti ha effettuato perquisizioni presso la sede di Daihatsu: secondo i media giapponesi, il governo potrebbe addirittura arrivare a revocare le certificazioni necessarie a commercializzare i veicoli prodotti dall’azienda, nel caso venga accertata la premeditazione delle irregolarità. (Git)