Mes: Cattaneo (FI), non incide su nostra solidità e credibilità

21 luglio 2021

- Forza Italia "affronta un momento che non avrebbe mai voluto affrontare, ovvero quello senza il nostro leader Silvio Berlusconi. Siamo ripartiti con un percorso di democrazia dal basso che i nostri avversari speravano ci dividesse o ci squagliasse. Invece si sono divisi e squagliati gli altri. Ciò non toglie che all’interno del movimento ci siano diverse sensibilità. Restiamo uniti e coesi e rappresentanti della maggioranza moderata e liberale del Paese, sotto la guida del nostro segretario nazionale Antonio Tajani. E tiriamo dritti. Siamo europeisti e lo dimostriamo da anni". Lo ha dichiarato l’onorevole Alessandro Cattaneo, responsabile dei dipartimenti di Forza Italia, ospite a "Zapping", su Rai Radio 1. "Sul Meccanismo europeo di stabilità non abbiamo fatto mistero di essere disposti ad approvare il regolamento pur avendo sollevato un dubbio che riguarda la mancanza di controllo da parte del Parlamento Europeo e alcune opportunità di modifica - ha continuato il parlamentare -. Detto questo il tema del Mes è stato oltremodo drammatizzato dalle opposizioni, ma mi spiace per loro l’Italia oggi è solida: gli indicatori economici sono positivi, lo spread è diminuito, la nostra Piazza Affari è la migliore d’Europa. Abbiam fatto una manovra economica ordinata ed espansiva. Metà di ciò che prendiamo a debito lo utilizziamo per abbassare le tasse. Nel panorama europeo siamo tra i Paesi più stabili, guardate quello che ci succede intorno”. (Rin)