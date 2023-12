© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Altro record per Giuseppe Conte: non solo ha il reddito più basso tra i leader politici, nel 2023 è stato pure l'avventore più povero del grand hotel Savoia di Cortina d'Ampezzo. Chapeau". Lo scrive in un post su Facebook il vicepresidente vicario del gruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Raffaele Speranzon. (Rin)