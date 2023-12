Argentina: governo invia al Parlamento testo riforma elettorale, prevista modifica Camera deputati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo argentino ha presentato al Parlamento un progetto legislativo di riforma elettorale che prevede l'eliminazione delle primarie e la modifica della Camera dei deputati. Secondo il documento, l'eliminazione delle primarie "restituisce ai partiti politici l'autonomia di decidere i propri candidati alle cariche nazionali nel modo che ritengono più opportuno, togliendo allo stesso tempo ai contribuenti l'onere di dover finanziare compulsivamente l'attività politica, che costituisce, in sostanza, l'interesse particolare di un settore della società". Per quanto riguarda l'elezione dei deputati, la proposta del governo mira a stabilire che ogni provincia e la città di Buenos Aires siano divise "in un numero di collegi elettorali pari al numero dei deputati eletti" e che "ogni elettore voti solo per una lista composta da un candidato effettivo e da un candidato supplente che devono appartenere a generi diversi". Nel sistema attuale i deputati vengono eletti in base al numero di voti ottenuti dal loro partito in tutta la provincia. Questa nuova riforma implica che ciascuna circoscrizione elettorale (designata dal potere esecutivo) elegga il proprio rappresentante per la Camera in modo indipendente. (Abu)