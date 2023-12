Usa: Trump contro segretaria di Stato del Maine, non si pronunci su mia eleggibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha invitato la segretaria di Stato democratica del Maine, Shenna Bellows, a non esprimersi sulla sua eleggibilità. Lo riferisce il quotidiano "The Hill", precisando che i legali di Trump hanno inviato una lettera in cui citano precedenti dichiarazioni di Bellows relative all'assalto del 6 gennaio 2021, sottolineando che l'alta funzionaria di Stato aveva in quell'occasione pubblicato dei tweet in cui affermava che "gli eventi del 6 gennaio 2021 hanno costituito un’insurrezione violenta e che il presidente Trump rappresenta in qualche modo un pericolo dal quale gli elettori del Maine devono essere protetti. Pertanto, il Segretario ha già espresso un giudizio sulle affermazioni fondamentali degli sfidanti”, si legge nel documento. Bellows è chiamata a pronunciarsi su tre petizioni che mettono in dubbio l'eleggibilità di Trump, come richiesto dall'ordinamento dello Stato. (segue) (Was)