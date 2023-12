Roma: assessora Lavori pubblici, complimenti e auguri di buon lavoro a De Sclavis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I più vivi complimenti a Mario De Sclavis per la nomina come nuovo comandante generale del Corpo di Polizia locale di Roma Capitale. Così in una nota l'assessora ai Lavori pubblici e Infrastrutture di Roma Capitale, Ornella Segnalini. "Un ruolo meritato per il quale porgo i miei migliori auguri. Nell'ultimo anno con De Sclavis abbiamo lavorato in perfetta sintonia sui lavori del Giubileo e sono certa che saprà portare avanti la nuova sfida con la stessa grinta e determinazione. La sua esperienza e conoscenza di Roma sono una garanzia del suo presente e futuro operato. Al comandante uscente Ugo Angeloni vanno i mie ringraziamenti per il lavoro svolto e l'impegno al servizio della città", conclude.(Com)