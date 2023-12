Argentina: almeno sei arresti alla manifestazione sindacale dei lavoratori di Buenos Aires

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia argentina ha arrestato almeno sei persone nel quadro della massiccia manifestazione dei sindacati dei lavoratori Cgt e Cta e dei movimenti sociali a Buenos Aires. Lo riferiscono i media locali, aggiungendo che una donna è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale. Secondo i media locali, almeno due degli arrestati stavano filmando la manifestazione quando sono stati fermati dalla polizia. Per quanto riguarda la donna ferita, una persona che l'accompagnava ha raccontato all'emittente "C5N" che era stata colpita in faccia da un poliziotto. In un comunicato, la Centrale dei lavoratori dell'argentina autonoma (Cta autonoma) ha denunciato l'arresto di uno dei suoi membri e ne ha richiesto l'immediato rilascio. Un agente di polizia della città di Buenos Aires è stato investito da un autobus mentre partecipava all'operazione di sicurezza. L'ufficiale è stato portato in ospedale con ferite lievi. (Abu)