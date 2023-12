Usa: Trump contro segretaria di Stato del Maine, non si pronunci su mia eleggibilità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, oggi la Corte suprema del Michigan ha deciso che Trump potrà partecipare alle primarie del Partito repubblicano nello Stato, considerato centrale per gli equilibri politici nazionali e per l'esito delle elezioni presidenziali che si terranno nel novembre del prossimo anno. Il massimo tribunale statale ha confermato la precedente decisione della corte d'appello, dopo che invece lo scorso 19 dicembre la Corte suprema del Colorado aveva decretato la squalifica di Trump dalle primarie repubblicane nello Stato in ragione del ruolo avuto dall'ex presidente nell'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. Sulla questione gli osservatori statunitensi ritengono si pronuncerà anche la Corte suprema federale. (Was)