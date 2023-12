Ue: M5s, Delors aveva visione sociale alternativa a neoliberismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo il nostro cordoglio per la perdita di un grande e visionario leader dell'Unione europea, che come nessun altro ha contribuito alla sua crescita, che era consapevole della necessità di costruire qualcosa di più grande e di più elevato di unione economica perché - come disse - 'nessuno può innamorarsi di un mercato unico' e che ebbe il coraggio di contrapporre al neoliberismo reaganiano la visione alternativa di Europa sociale e solidale che ancora oggi dovrebbe rappresentare l'obiettivo a cui tendere". Lo dichiarano i parlamentari del Movimento cinque stelle delle commissioni Politiche Ue di Camera e Senato. (Rin)