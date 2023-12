Medio Oriente: Salvini, spero in 2024 di pace, Israele è democrazia da preservare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Spero che il 2024 sia l’anno della pace non solo tra Ucraina e Russia, ma anche tra Israele e Palestina con l’obiettivo dei ‘due popoli, due Stati’, con il sacrosanto diritto all’esistenza ed alla difesa di Israele, che è una democrazia da preservare in Medio Oriente”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nell’intervista che andrà in onda questa sera a “Fuori dal coro”, su Rete4. (Rin)