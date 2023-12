M5s: Gasparri (FI) su Conte, faremo luce davanti agli italiani su quello che abbiamo letto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Credo che Giuseppe Conte dovrà dare più di una spiegazione sui suoi redditi e su come è riuscito a campare in condizioni così difficili. Non chiederemo un giurì d'onore, faremo luce davanti agli italiani su quello che abbiamo letto sul sito della Camera. La questione non finisce qui. Inizia proprio ora. Ed i grillini che urlano contro tutto e tutti avranno poco da ridere. Ne vedremo delle belle". Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri. (Rin)