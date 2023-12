Economia: Rixi, intervento Giorgetti fotografa responsabilità governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'intervento del ministro Giorgetti in commissione Bilancio fotografa la responsabilità con cui il governo affronta questo momento storico. Risanare i conti pubblici e sostenere le fasce con redditi più bassi significa investire sul futuro della nostra economia. La scelta condivisa del no al Meccanismo europeo di stabilità ha coinciso il giorno dopo con spread in discesa e Borsa in salita. Dalla sinistra il solito rumore per nulla". Lo dice, in una nota, il deputato e viceministro alle Infrastrutture ed ai Trasporti, Edoardo Rixi. (Com)