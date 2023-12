© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- Il premierato "non ha funzionato in nessun Paese, ci stiamo inventando una cosa che non ci porterà da nessuna parte". Lo ha affermato il leader di Azione, Carlo Calenda, a Tg2 post.(Rin)