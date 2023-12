Usa: Trump contro segretaria di Stato del Maine, non si pronunci su mia eleggibilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lettera prende di mira un post pubblicato da Bellows in occasione del primo anniversario dell'assalto del 6 gennaio ed altri due nel giorno in cui Trump è stato assolto nel suo secondo processo di impeachment. “L’insurrezione del 6 gennaio è stata un tentativo illegale di rovesciare i risultati di un’elezione libera ed equa. Oggi 57 senatori, tra cui King e Collins, hanno dichiarato colpevole Trump. Non si tratta di un impeachment, ma è comunque un atto d’accusa. Gli insurrezionalisti hanno fallito e la democrazia ha prevalso”, ha scritto Bellows su Twitter, oggi rinominata X. Al momento sono oltre 30 gli Stati nei quali è stata sollevata la questione dell'eleggibilità di Trump, ma in molti di essi i giudici hanno già respinto ogni istanza. Nel Michigan le primarie per le elezioni presidenziali sono in programma il prossimo 27 febbraio, ma il 13 gennaio scade il termine ultimo per l'invio delle schede ai militari e agli elettori all'estero. (segue) (Was)