Brasile: generazione di energia aumentata di 8,4Gw nel 2023

- Il Brasile ha aumentato la capacità di generazione di energia elettrica di 8,4 gigawatts nel 2023, raggiungendo un totale di 196,6Gw. Lo ha reso noto il ministero delle Miniere, aggiungendo che l'addizionale è sufficiente per fornire energia a circa quattro milioni di residenze in più. Hanno rappresentato più del 90 per cento della crescita nella capacità di produzione l'espansione degli impianti eolici e solari, soprattutto negli Stati di Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Bahia, che hanno condotto l'avvio delle operazioni dei parchi solari ed eolici nel 2023. Inoltre, la cosiddetta "micro generazione distribuita", quella che avviene per mezzo di piccoli impianti di produzione di energia come i pannelli solari residenziali, ha raggiunto il 24,4Gw di capacità installata nel 2023, trainata dalle tariffe agevolate sulla bolletta di energia. La micro generazione distribuita rappresenta l'11 per cento dell'energia elettrica del Paese, mentre la somma di tutte le fonti rinnovabili di energia costituisce l'83,6 per cento della capacità di generazione di energia elettrica del Brasile. (Brs)