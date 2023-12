Legittima difesa: Salvini, serve un ulteriore passo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Sulla legittima difesa "serve un ulteriore passo e come Lega abbiamo pronto il testo, spero che l'intera maggioranza sia d'accordo per tutelare anche coloro che si difendono nelle immediate vicinanze" della propria abitazione o del proprio negozio. "L'obiettivo è di fare la legge nel 2024". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nell’intervista che andrà in onda questa sera a “Fuori dal coro”, su Rete4.(Rin)