Argentina: Milei trasmette al parlamento il pacchetto di leggi per la riforma dello Stato

- Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, ha trasmesso al Parlamento il pacchetto di leggi con cui intende riformare la struttura e le principali funzioni dello Stato. Il documento - dal titolo "Leggi di base e punti di partenza per la libertà degli argentini -, verrà esaminata dalle Camere nel corso della sessione straordinaria, convocata al proposito dal presidente, che si tiene fino al 31 gennaio 2024. "Puntiamo ad una Argentina libera e prospera. Viva la libertà!", ha scritto Milei nel massaggio pubblicato in contemporanea sul proprio profilo X. La legge, come recita il paragrafo conclusivo della premessa, viene presentata "con lo spirito di restituire l'ordine economico e sociale basato nella dottrina liberale plasmata nella Costituzione del 1853". L'intenzione del governo è quella di intraprendere, "immediatamente e con gli strumenti adeguati la lotta contro i fattori avversi che attentano contro la libertà degli argentini, che impediscono il funzionamento dell'economia di mercato e che sono causa dell'impoverimento della nazione". (Abu)