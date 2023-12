Marche: Schillaci, cordoglio a familiari vittime, addolorato per terribile incidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono profondamente addolorato per il terribile incidente tra un pullman e un'ambulanza che si è verificato nelle Marche, in cui hanno perso la vita operatori sanitari e un paziente che erano a bordo dell'ambulanza coinvolta. Ai familiari delle vittime rivolgo il mio sincero cordoglio. A loro e ai colleghi dell'azienda Pesaro Urbino, sempre pronti a svolgere il proprio dovere in soccorso delle persone, va tutta la mia vicinanza". E' quanto dichiara il ministro della Salute, Orazio Schillaci. (Rin)