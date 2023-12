Argentina: governo inoltra al Parlamento bozza sulle pensioni, proposta la sospensione della mobilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto legislativo che il governo argentino ha presentato al Parlamento propone la sospensione della mobilità pensionistica. Si tratta di un meccanismo secondo il quale le retribuzioni sono determinate da un indice che risulta dalla somma del 50 per cento dell'incremento trimestrale della riscossione dell’Istituto pensionistico argentino (Anses) per beneficiario e del 50 per cento della variazione degli stipendi dei lavoratori. Gli aumenti potrebbero essere definiti mediante decreto. Il capitolo terzo del progetto propone di eliminare l'attuale modalità di prestazione. L'articolo 106 autorizza il potere esecutivo "a stabilire una formula di aggiustamento automatico" e spiega che per questo si terrà conto "della giustizia e della sostenibilità economica". Fino a quando non verrà stabilita una formula automatica, l'esecutivo nazionale potrà apportare aumenti periodici dando priorità ai beneficiari che hanno redditi più bassi.(Abu)